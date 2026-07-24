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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden und leichtem Personenschaden in Frankenberg

Frankenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg) (ots)

Ah heutigen Freitag, gg. 14:53 Uhr, wurde in Frankenberg ein Dachstuhlbrand von einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude mit 2-Stockwerken gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das obere Stockwerk im Vollbrand. Eine Person konnte aus dem 2. OG über ein Fenster durch die Feuerwehr gerettet werden und wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus in Frankenberg verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Nach derzeitigem Stand kam es zu einem Gebäudeschaden von ca. 300.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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