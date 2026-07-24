POL-NH: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden und leichtem Personenschaden in Frankenberg
Frankenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg) (ots)
Ah heutigen Freitag, gg. 14:53 Uhr, wurde in Frankenberg ein Dachstuhlbrand von einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude mit 2-Stockwerken gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das obere Stockwerk im Vollbrand. Eine Person konnte aus dem 2. OG über ein Fenster durch die Feuerwehr gerettet werden und wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus in Frankenberg verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Nach derzeitigem Stand kam es zu einem Gebäudeschaden von ca. 300.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.
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