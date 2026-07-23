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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Audi-Fahrer muss Lkw ausweichen: Ermittler suchen Zeugen nach Unfallflucht in Niestetal

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Um Hinweise zur Aufklärung eines Unfalls am Dienstagmorgen in Niestetal-Heiligenrode bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie ein daran beteiligter 48-jähriger Mann aus Kassel der gerufenen Streife schilderte, war er mit seinem Audi A 6 gegen 9:55 Uhr stadtauswärts auf der Kasseler Straße unterwegs. Kurz hinter dem Kreisel sei ihm ein Lkw entgegengekommen, der zum Teil auf seiner Fahrspur unterwegs war. Nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts habe er einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen vermeiden können, so der Audi-Fahrer, der dabei allerdings in einen geparkten Hyundai und zwei Baumschutzbügel krachte. Bei der Kollision verletzte sich der 48-Jährige leicht, weshalb er vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Der Fahrer des Lkw über 3,5 Tonnen, zu dem leider keine weiteren Informationen vorliegen, fuhr trotz des Unfalls in Richtung Autobahn davon. An dem Audi, dem Hyundai und den Metallbügeln entstand ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Lkw oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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