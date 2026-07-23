Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Raub mit Messer auf Jugendliche: Tatverdächtiger bei anschließender Schlägerei festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord und -Wesertor:

Rund eine Stunde nach einem Raubüberfall mit einem Messer auf zwei Jugendliche in der Kasseler Nordstadt konnte am gestrigen Mittwochabend ein 21-jähriger Tatverdächtiger bei einem anderen Einsatz wegen einer Schlägerei festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten auch die Beute aus dem Raub, bei der es sich um vier Euro Bargeld und eine E-Zigarette handelt, sowie das mutmaßlich genutzte Messer. Derzeit wird von den Ermittlern der Kasseler Kripo geprüft, ob eine Vorführung des in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel lebenden Tatverdächtigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit vor den Haftrichter angeordnet wird.

Der Raub auf die beiden Jugendlichen hatte sich gegen 21:50 Uhr in einem Geldautomatenraum einer Bank am Holländischen Platz ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand forderte der Täter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Offenbar da die Opfer außer der Vape und dem Münzgeld keine Wertsachen dabeihatten, ergriff der zunächst Unbekannte mit der Beute im Wert von 12 Euro die Flucht. Trotz der detaillierten Täterbeschreibung, die die Jugendlichen abgeben konnten, verlief die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen zunächst ohne Erfolg. Für seine Festnahme sorgte der flüchtige Räuber jedoch eine Stunde später selbst, als er sich an der Weserspitze eine handfeste Auseinandersetzung mit einem anderen Mann lieferte. Mehrere Passanten hatten wegen der Schlägerei die Polizei gerufen, die den Verdächtigen schließlich in der Hartwigstraße stellen konnte. Der Festgenommene wurde für die weiteren Maßnahmen in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er die Beamten des Kriminaldauerdienstes und des Reviers Mitte aufs Übelste beleidigte. Die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen wegen räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Beleidigung dauern an.

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