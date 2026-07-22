Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: In Grebenstein gestohlener Bagger bei Bad-Karlshafen aufgefunden: Kripo sucht Zeugen

Grebenstein und Bad Karlshafen (ots)

Grebenstein und Bad Karlshafen (Landkreis Kassel):

Ein 4,8 Tonnen Bagger und ein Lkw-Anhänger sind in der Nacht von Montag auf Dienstag von einer Baustelle an der B 83 bei Grebenstein gestohlen worden. Am gestrigen Dienstagmorgen konnte die betroffene Baufirma die selbstfahrende Arbeitsmaschine anhand eines eingebauten GPS-Geräts bei Bad Karlshafen orten, woraufhin die Polizei den Bagger und den Tieflader dort auffand. Die unbekannten Täter konnten bislang noch nicht identifiziert werden, weshalb die zuständigen Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei nun um Zeugenhinweise bitten.

Der Diebstahl von der Baustelle an einem Feldweg, der parallel zur Bundesstraße bei Grebenstein verläuft, hatte sich nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen 3 Uhr in der Nacht und 9 Uhr am gestrigen Morgen ereignet, als die Mitarbeiter der Baufirma das Fehlen des Anhängers und des Baggers im Gesamtwert von rund 135.000 Euro bemerkten. Trotz der auf der Baustelle eingerichteten Diebstahlssicherungen gelang es den Tätern auf noch unbekannte Weise, den Bagger auf den Anhänger zu verladen und transportierten den Tieflader mit VB-Kennzeichen (Vogelsbergkreis) mit ihrem eigenen Zugfahrzeug, möglicherweise einem Traktor, ab. Aus ungeklärten Gründen ließen sie ihre Beute ca. 20 Kilometer entfernt auf einem Feldweg namens "Gründefeld" bei Bad Karlshafen zurück. Dort konnte der Bagger gegen 10:15 Uhr unter einer Brücke der B 83 geortet und nach erfolgter Spurensicherung durch die Polizei wieder von der Baufirma abgeholt werden.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl gegen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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