Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Gestohlenes Fahrrad im Internet entdeckt: 29-Jähriger bei fingiertem Verkaufstreffen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Waldau:

Bei einem fingierten Verkaufstreffen konnten Zivilpolizisten am gestrigen Dienstagabend im Kasseler Stadtteil Waldau einen 29-jährigen Mann festnehmen, der im Verdacht steht, mit einem gestohlenen Fahrrad gehandelt zu haben. Zuvor hatte sich ein 24-jähriger Kasseler bei der Polizei gemeldet, der vor zwei Wochen den Diebstahl seines angeschlossenen Mountainbikes in der Erzberger Straße angezeigt hatte. Wie er den Polizisten gestern schilderte, hatte er sein Rad zum Verkauf auf einem Kleinanzeigenportal entdeckt und bereits Kontakt zu dem Anbieter aufgenommen. Nachdem die Beamten das weitere Vorgehen mit ihm besprochen hatten, fand gegen 21:30 Uhr ein fingiertes Treffen an einer Bushaltestelle in der Liegnitzer Straße mit dem Verkäufer statt. Dort klickten für den 29-Jährigen aus Kassel die Handschellen. Das feilgebotene Mountainbike hatte er mitgebracht, sodass der glückliche 24-jährige Besitzer es direkt wieder in Empfang nehmen konnte. Darüber hinaus fanden die Polizisten des Reviers Ost bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen einen E-Scooter, den er ebenfalls zum Verkauf im Internet eingestellt hatte. Da er für den Elektroroller keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde das Fahrzeug wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Hehlerei und Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

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