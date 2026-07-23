Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Motorradfahrer bei Unfall in Lilienthalstraße schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es in der Lilienthalstraße in Kassel, nahe der Hermann-Bücher-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der 28-jährige Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Lohfelden anschließend in ein Krankenhaus. Nachdem zunächst Lebensgefahr bestand, soll sich sein Zustand inzwischen stabilisiert haben. Die Unfallstelle war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 19:30 Uhr voll gesperrt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall gegen 17:10 Uhr ereignet. Der 28-jährige Kradfahrer war zu dieser Zeit auf der Lilienthalstraße in Richtung ehemalige B 83 unterwegs und soll nach Angaben von Zeugen mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt haben. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden VW, der in diesem Moment nach links in eine Grundstückseinfahrt abbog. Nach der Kollision überschlug sich der Kradfahrer und erlitt die schweren Verletzungen. Der 48-jährige Mann am Steuer des VW blieb unverletzt. Zur Rekonstruktion des Unfalls war auch ein in die Ermittlungen eingebundener Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Das Motorrad und der Pkw wurden sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

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