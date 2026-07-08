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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Seniorenresidenz - Lebensmittel aus Küche gestohlen

Weimar/Weimarer Land (ots)

In eine Seniorenresidenz in Weimar ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der bislang unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Zutritt zum Küchenbereich der Einrichtung. Dort durchsuchte er mehrere Lagerräume und entwendete u.a. Lebensmittel aus dem Trocken-, Gemüse-, Kühl- und Getränkelager. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 610 Euro. Am Tatort ließ der Täter ungewöhnlicherweise diverse Gegenstände zurück. Diese Gegenstände wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass es bereits seit Anfang Mai wiederholt zu Lebensmittel-Diebstählen aus der Küche der Einrichtung gekommen sein soll. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Ernst-Busse-Straße verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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