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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Freibad-Einbrecher gehen leer aus: Zeugen in Naumburg gesucht

Naumburg (ots)

Naumburg (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in ein Freibad in Naumburg eingebrochen. Die Täter hatten zwischen Mittwochabend, 19:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7:45 Uhr, die Tür zum Kassenbüro mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und waren so eingestiegen. Nachdem der Versuch, einen Safe gewaltsam zu öffnen, gescheitert war, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Bistro im gleichen Gebäudekomplex. Offenbar hatten es die Täter auf Geld abgesehen, denn auch dort gingen sie leer aus und nahmen nichts mit. Dafür richteten sie mit ihrem brachialen Vorgehen einen Schaden von rund 2.000 Euro an.

Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bades in der Straße "Am Schwimmbad" in Naumburg gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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