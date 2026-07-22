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API-TH: Pkw fährt in Graben und überschlägt sich

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A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Am Mittwoch, dem 22.07.2026, kam es gegen 03:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis.

Der 26-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Peugeot kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er in den angrenzenden Graben und überschlug sich nach vorn. In der weiteren Folge kommt der Pkw entgegen der Fahrtrichtung im Graben auf den Rädern zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde der 26-jährige Fahrer und seine Mitfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt circa 40.000 EUR.

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