Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Verkehr auf Stern-Kreuzung angehalten und randaliert: Betrunkener 28-Jähriger muss ins Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein betrunkener 28-jähriger Mann hat am gestrigen Donnerstagabend in der Kasseler Innenstadt gleich zweimal die Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst hatten sich gegen 19:25 Uhr mehrere Passanten und Verkehrsteilnehmer gemeldet, da der Mann am Stern herumpöbelte, vor Fahrzeuge sprang und schließlich mitten auf der Kreuzung den Verkehr anhielt. Die hinzugeeilte Streife nahm den 28-Jährigen zur Personalienfeststellung mit auf die Dienststelle, wo er einen Platzverweis für den Bereich der Stern-Kreuzung erhielt. Nur eine Stunde nach seiner Entlassung vom Revier Mitte erblickten die Polizisten den Randalierer über die an der Örtlichkeit installierte Videoschutzanlage, wobei er vor den Augen der Beamten Blumen aus Pflanzenkübeln riss und sich dann auf die Gleise der Straßenbahn stellte, den Tram-Fahrer anpöbelte und gegen das Schienenfahrzeug trat. Nur zwei Minuten später klickten für den Randalierer die Handschellen, wobei es diesmal für ihn in eine Zelle des Polizeipräsidiums ging. Dort musste der 28-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest 1,3 Promille ergab und der nach eigenen Angaben verschiedene Drogen konsumiert hatte, den Rest der Nacht verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

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