Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Handwerker bestehlen 69-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer haben sich am Montag, 8. Juni, gegen 13.30 Uhr, im Stadtteil Giesenkirchen als Heizungsinstallateure ausgegeben, um eine 69-Jährige zu bestehlen.

Das Duo klingelte an der Haustür und verschaffte sich unter dem Vorwand, die Heizkörper in der Wohnung austauschen zu wollen, Zutritt zur Wohnung der 69-Jährigen.

Die Männer sollen sich im Schlaf-, Wohn- und Badezimmer aufgehalten haben. Teilweise war einer von ihnen dabei unbeobachtet. Als die angeblichen Handwerker die Wohnung nach kurzer Zeit wieder verließen, sei der Frau unmittelbar danach aufgefallen, dass diverser Schmuck fehle.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Beide seien zwischen 20 und 30 Jahre alt. Einer ist zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und trug seine schwarzen Haare an den Seiten kurz rasiert. Er war mit einer schwarzen Hose, einem weißen T-Shirt und schwarzen Schuhen mit goldenen Applikationen bekleidet gewesen. Der andere Mann war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und trug längere schwarze Haare. (cr)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

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