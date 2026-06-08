Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zusammenfassende Ergebnisse der Roadpolwoche "Operation 2-Wheeler"

Mönchengladbach (ots)

Von Montag, 01. Juni, bis Sonntag, 07.Juni, fand im Rahmen der europäischen Verkehrssicherheitsaktion "Roadpol" die Themenwoche "Operation 2-Wheeler" statt.

Die Direktion Verkehr des Polizeipräsidiums Mönchengladbach wurde bei den durchgeführten Kontrollen unter anderem von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. Neben uniformierten Einsatzkräften waren auch zivile Polizeibeamte im Einsatz. Darüber hinaus wurden Motorrad- und Fahrradstreifen eingesetzt.

Ziel der Schwerpunktwoche war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und das Bewusstsein von Zweiradfahrenden für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu stärken, sowie ein Bewusstsein anderer Verkehrsteilnehmenden für Zweiradfahrende zu schaffen. Im Fokus standen neben der Kontrolle der Verkehrssicherheit insbesondere die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit sowie die Ahnung von Fehlverhalten im Straßenverkehr. Die Kontrollen wurden sowohl aus dem fließenden Verkehr als auch als stationäre Kontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten durchgeführt. Bei der Auswahl der Kontrollstellen konnten auch Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Schwerpunktthemenwoche wurden insgesamt 215 Fahrzeuge kontrolliert, von denen rund 90 Prozent Zweiräder waren. Dabei stellten die Einsatzkräfte 66 Verwarngelder (Verwarnung bis 55 Euro), 10 Ordnungswidrigkeiten (ab 60 Euro) sowie 3 Strafanzeigen fest.

In acht Fällen wurden Zweiradfahrer wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Teilnahme am Straßenverkehr verwarnt. Dieser Verstoß wird mit einem Verwarngeld von 55 Euro geahndet. Weitere 58 Verwarngelder wurden aufgrund von Mängeln an der Verkehrssicherheit der kontrollierten Zweiräder erhoben. Dabei lagen unterschiedliche Verstöße und Mängel zugrunde. Insgesamt drei Strafanzeigen wurden wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt, da nicht über die notwendige Haftpflichtversicherung verfügt worden bzw. diese abgelaufen war.

Auch in zukünftigen Schwerpunkteinsätzen im Straßenverkehr beabsichtigt die Polizei Mönchengladbach Verkehrsunfälle zu verhindern und die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen.

Machen Sie mit - beachten Sie die Verkehrsregeln und tragen Sie zu mehr Sicherheit bei.(vs/ap).

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