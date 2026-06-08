Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen | Verkehrsinsel beschädigt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am vergangenen Donnerstag, 4. Juni, eine Verkehrsunfallflucht in der Nähe des Elisabeth-Krankenhauses beobachtet haben.

Eine Zeugin hörte eigenen Angaben zufolge gegen 5 Uhr morgens einen lauten Knall auf der Hubertusstraße. Vor Ort habe sie festgestellt, dass die Verkehrsinsel an der Ecke zur Schmölderstraße beschädigt wurde und meldete dies der Polizei.

Die Verkehrsinsel ist nach ersten Erkenntnissen vollständig überfahren worden und wies diverse Beschädigungen auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall bzw. dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

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