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POL-ME: Mehrere Müllcontainer angezündet: Polizei bittet um Hinweise - 2608013

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Velbert (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 5. August 2026, brannten in Velbert mehrere Müllcontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 1 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Müllcontainer an der Kolpingstraße in Höhe der Hausnummer 7 gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, trotzdem brannte der Müllcontainer vollständig ab und beschädigte die Hauswand des dortigen Pflegeheims.

Ungefähr 15 Minuten später wurden Feuerwehr und Polizei zu einem weiteren Brand alarmiert. Nur wenige hundert Meter entfernt brannten an der Friedrichstraße in Höhe der Hausnummer 161 vier Mülltonnen. Die Feuerwehr löschte auch diesen Brand, die Tonnen wurden trotzdem vollständig zerstört.

Die Polizei ermittelt und prüft, ob ein Tatzusammenhang besteht und fragt:

Wer hat zur Tatzeit in der Velberter Innenstadt etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

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