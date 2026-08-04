Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2608010

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Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am Montag, 3. August 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 12:30 und 13:20 Uhr in eine Wohnung eines Altenpflegeheims an der Martin-Buber-Straße in Langenfeld-Richrath eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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