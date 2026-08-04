Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrer alkoholisiert - Transporter landet in Feld - 2608011

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld ist in der Nacht auf Dienstag (4. August 2026) ein 59-jähriger Fahrer eines Transporters bei einem selbst verschuldeten Unfall mit seinem Fahrzeug in einem Feld gelandet. Hierbei entstand ein hoher Sachschaden.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 0 Uhr fuhr der Leverkusener mit seinem VW Crafter über die Rheindorfer Straße in Richtung Leverkusen, als er eigenen Angaben zu Folge in einen Sekundenschlaf geriet und auf Höhe der Hausnummer 220 von der Straße abkam. Hier stieß er gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Anhänger und kam schlussendlich in einem Feld zum Stillstand.

Glücklicherweise wurde der Mann bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings stellte die Polizei im Rahmen ihrer Unfallaufnahme fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille (0,33 mg/l).

Der Crafter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem entstand auch ein Flurschaden auf dem Feld. Der Leverkusener musste mit zur Polizeiwache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen - ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

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