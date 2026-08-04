Polizei Mettmann

POL-ME: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei: 400 waren zu schnell unterwegs - 2608012

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollierte am Montag, 3. August 2026, die Geschwindigkeit auf der innerörtlichen Kölner Straße in Ratingen, um im Bereich einer Baustelle in Höhe der Autobahnunterführung die Einhaltung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zu überprüfen.

1.665 Fahrzeuge fuhren zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr durch die aufgebaute Messtelle. In dieser Zeit überschritt jede vierte Fahrerin oder jeder vierte Fahrer (insgesamt 400 Verkehrsteilnehmende) die erlaubten 30 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der abzüglich der Toleranz 43 km/h zu schnell unterwegs war.

Geahndet wird der Verstoß mindestens mit zwei Punkten im Fahreignungsregister, einem Bußgeld von 320 Euro und einem Monat Fahrverbot.

Hinweis:

Im Rahmen der Verkehrsstrategie #LEBEN kündigen wir Geschwindigkeitskontrollen nicht mehr an, um den Kontrolldruck auf den Straßen im Kreis zu erhöhen.

Wir berichten regelmäßig über die Ergebnisse an ausgewählten Standorten, aber stellen klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zu hohes Tempo ist eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell