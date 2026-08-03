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POL-ME: "Auf einen Kaffee mit der Polizei" - Bezirksdienstbeamtin Jennifer Dau lädt zum offenen Austausch ein - 2608009

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Langenfeld (ots)

Wann haben Sie zuletzt ganz ungezwungen mit einer Polizistin oder einem Polizisten gesprochen? Bei einer Tasse Kaffee und ohne konkreten Anlass? Genau dazu gibt es am Donnerstag (6. August 2026) in Langenfeld Gelegenheit.

Im Rahmen des Projekts "Gemeinsam aktiv im Leben" lädt der AWO Ortsverein Langenfeld zum Nachmittag "Auf einen Kaffee mit der Polizei" in die AWO-Begegnungsstätte "Café am Wald" (Langfort 3) ein. Von 16:30 Uhr an steht Polizeihauptkommissarin Jennifer Dau für Gespräche, Fragen und einen offenen Austausch zur Verfügung.

Dabei gibt es bewusst keine vorgegebenen Themen. Die Besucherinnen und Besucher entscheiden selbst, was sie beschäftigt und worüber sie mit der Polizeihauptkommissarin sprechen möchten. Geht es um die eigene Sicherheit im Alltag? Gibt es Fragen zum Straßenverkehr? Wie erkennt man aktuelle Betrugsmaschen und schützt sich davor? Oder gibt es vielleicht etwas, das man die Polizei schon immer einmal ganz direkt fragen wollte?

"Mir ist wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, welche Themen sie beschäftigen. Deshalb freue ich mich über jede Frage - auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick ganz alltäglich erscheint", sagt Polizeihauptkommissarin Jennifer Dau.

Der Nachmittag soll die Möglichkeit bieten, die Polizei einmal abseits von Einsätzen und offiziellen Terminen kennenzulernen. In entspannter Atmosphäre können Fragen gestellt, Erfahrungen ausgetauscht oder einfach bei einer Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch gekommen werden.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Interessierte können einfach vorbeikommen: Auf einen Kaffee mit der Polizei - und auf die Fragen, die Sie schon immer einmal stellen wollten.

Wann: Donnerstag, 6. August 2026, 16:30 Uhr

Wo: AWO-Begegnungsstätte "Café am Wald", Langfort 3, 40764 Langenfeld (direkt hinter dem AWO-Seniorenzentrum Karl-Schröder-Haus)

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