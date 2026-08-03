Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2608008

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Ratingen / Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Zwischen Mittwoch, 29. Juli 2026, 17 Uhr, und Freitag, 31. Juli 2026, 0 Uhr, sind bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus am Kuckelter Weg in Ratingen eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen sie gewaltsam in das Haus ein und entwendeten einen Tresor sowie mehrere Fahrzeugschlüssel. Ein Fahrzeug des Bewohners wurde zunächst entwendet, konnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt mitsamt der Schlüssel im Ratinger Stadtgebiet wieder aufgefunden werden.

Zwischen Freitag, 31. Juli 2026, gegen 23 Uhr, und Samstag, 1. August 2026, gegen 8 Uhr, haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter ein landwirtschaftlich genutztes grünes Club Car von dem Gelände eines Bauernhofs an der Sohlstättenstraße in Ratingen entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind in der Nacht auf Sonntag, 2. August 2026, gegen 2 Uhr in ein Gartencenter an der Straße Alter Knipprather Weg in Langenfeld eingebrochen und lösten dabei einen Alarm aus. Sie durchwühlten den Tresen eines im Gartencenter befindlichen Cafés und brachen einen Tresor auf. Sofort alarmierte Einsatzkräfte konnten trotz des Einsatzes eines Polizeihundes keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag, 31. Juli 2026, gegen 2:45 Uhr mehrere Sättel aus zwei Sattelkammern eines Reitstalls an der Straße Heilerberg in Monheim am Rhein entwendet. Der Einbrecher kann anhand von Überwachungsaufnahme so beschrieben werden:

- circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - trug eine helle Sweatshirtjacke, eine helle Jogginghose, eine schwarze Maske und einen schwarzen Rucksack

In der Zeit von Samstag, 1. Augst 2026, gegen 9 Uhr, bis Sonntag, 2. August 2026, gegen 11 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Firmengebäude an der Opladener Straße in Höhe der Straße "Am Kieswerk" in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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