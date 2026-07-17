Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607052

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Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

In der Nacht auf Donnerstag, 16. Juli 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in die Geschäftsräume eines Nagelstudios an der Breite Straße ein. Vermutlich in der Zeit von 19 Uhr bis 9 Uhr am Donnerstagmorgen gelangten die Einbrecherinnen oder Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in die Geschäftsräume und dursuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen stahlen sie eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbestand und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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