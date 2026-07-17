Polizei Mettmann

POL-ME: Einladung zur Berufsinformationsveranstaltung - 2607051

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Mettmann (ots)

Die Zeugnisse sind verteilt, die Sommerferien beginnen, der Schulabschluss ist geschafft oder steht kurz bevor. Und jetzt stellt sich die große Frage: Wie geht es weiter?

Für Alle, die sich fragen wie die Karriere bei der Polizei abläuft: Am 16. September 2026 gibt es persönliche Einblicke, Informationen zum Studium und Tipps für die Bewerbung.

Wer sich für einen abwechslungsreichen Beruf mit Verantwortung interessiert und sich eine Zukunft bei der Polizei vorstellen kann, sollte sich den Termin vormerken. Die Personalwerbung der Polizei Mettmann lädt an diesem Tag zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung rund um den Polizeiberuf ein.

Ab 17:00 Uhr erhalten Interessierte in der Polizeiwache Mettmann umfassende Informationen über die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. Die Einstellungsberaterinnen Nicole Rehman und Jennifer Sa Galante Baasch erläutern unter anderem die Voraussetzungen für eine Bewerbung, das Test- und Auswahlverfahren, das duale Studium sowie den Bildungsgang "Fachoberschule Polizei". Darüber hinaus werden die beruflichen Perspektiven und Karrierechancen innerhalb der Polizei erklärt.

Die Veranstaltung bietet ausreichend Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen und sich aus erster Hand über den Weg in den Polizeiberuf zu informieren.

- Termin: Mittwoch, 16. September 2026, 17:00 Uhr

- Ort: Kreispolizeibehörde Mettmann Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch zwingend notwendig und muss bis spätestens 15. September 2026 per E-Mail an personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de erfolgen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Wer jetzt neugierig geworden ist und nicht bis zur Infoveranstaltung warten möchte, kann sich schon auf www.genau-mein-fall.de informieren.

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