Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgreiche Vermisstenfahndung mit Hubschraubereinsatz - 2607048

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Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag, 17. Juli 2026, suchten Einsatzkräfte der Polizei in Langenfeld unter anderem mit Hilfe eines Polizeihubschraubers nach einem vermissten 61-Jährigen. Der an Demenz erkrankte Mann konnte im Stadtgebiet wohlbehalten angetroffen werden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23:40 Uhr wurde die Polizei wegen eines vermissten 61-Jährigen alarmiert. Der an Demenz erkrankte Mann hatte kurz zuvor die eheliche Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Da der Langenfelder weder zeitlich noch räumlich orientiert ist, leiteten die Einsatzkräfte umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen ein, zu der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera eingesetzt wurde.

Gegen 2:30 Uhr konnte die Fahndung nach dem Vermissten beendet werden, nachdem dieser wohlbehalten in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen wurde.

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