Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer an den Folgen seiner Verletzungen gestorben - 2607047

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Erkrath (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2607028 berichtet hatte (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6312826) ist am Samstag (11. Juli 2026) in Erkrath ein 82-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Polizei in dieser Woche mitgeteilt wurde, verstarb der Erkrather, der zur Unfallzeit keinen Helm trug, am Dienstag (14. Juli 2026) im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen.

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