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Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer an den Folgen seiner Verletzungen gestorben - 2607047

POL-ME: Pedelecfahrer an den Folgen seiner Verletzungen gestorben - 2607047
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Erkrath (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2607028 berichtet hatte (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6312826) ist am Samstag (11. Juli 2026) in Erkrath ein 82-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

   --- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Polizei in dieser Woche mitgeteilt wurde, verstarb der Erkrather, der zur Unfallzeit keinen Helm trug, am Dienstag (14. Juli 2026) im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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