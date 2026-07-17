POL-ME: Pedelecfahrer an den Folgen seiner Verletzungen gestorben - 2607047
Erkrath (ots)
Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2607028 berichtet hatte (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6312826) ist am Samstag (11. Juli 2026) in Erkrath ein 82-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.
--- Aktuelle Fortschreibung ---
Wie der Polizei in dieser Woche mitgeteilt wurde, verstarb der Erkrather, der zur Unfallzeit keinen Helm trug, am Dienstag (14. Juli 2026) im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen.
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