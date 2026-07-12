Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt - 2607028

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Erkrath (ots)

Ein 82-jähriger Pedelecfahrer ist am Samstag, 11. Juli 2026, bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer in Erkrath-Hochdahl lebensgefährlich verletzt worden.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:30 Uhr war der 82-jährige Mann aus Erkrath auf seinem Pedelec auf dem Radweg der Bergischen Allee in Richtung Süden unterwegs. Aus einem Weg auf Höhe des Schlackdamms 18 kam ein 64-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrrad gefahren und wollte auf den Radweg der Bergischen Allee nach links einbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Räder miteinander.

Der 82-Jährige wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Der 64-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der Schwerstverletzte wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. An beiden Rädern entstand ein geringer Sachschaden. Ein Verkehrsunfallteam der Polizei war zur Aufnahme des schweren Unfalls vor Ort. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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