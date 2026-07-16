Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607046

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Velbert / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Mittwoch, den 15. Juli 2026, wurden aus dem PanoramaBad in Velbert-Neviges zwei Tresore entwendet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stellte ein Mitarbeiter des Schwimmbads an der Wiesenstraße 60 gegen 6 Uhr fest, dass zwei Tresore aus einem Büroraum gestohlen wurden. Da sie am Dienstagabend gegen 22 Uhr gesehen worden waren, muss sich die Tat im Laufe der Nacht ereignet haben.

Wie die Täter in das Schwimmbad eingedrungen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

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In den frühen Morgenstunden am Donnertag, 16. Juli 2026, kam es zu einem versuchten Diebstahl in Velbert-Mitte.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Ein bislang noch unbekannter Mann schlug gegen 4 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Friedrichstaße teilweise ein. Anwohner wurden auf ihn aufmerksam, worauf hin der Täter die Flucht ergriff. Die Zeugen versuchten den Flüchtigen zu stellen, jedoch ohne Erfolg.

Bei dem Täter handelt es sich um eine circa 18 Jahre alten, 1,60 Meter bis 1,70 Meter großen, schmalen Mann. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Mittwoch, den 15. Juli 2026, wurden zwei Kassen aus einer Gaststätte in Langenfeld entwendet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Mittags gegen 14 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Gaststätte an der Hauptstraße fest, dass die Hintertür aufgebrochen wurde und eine Wechselgeldkasse und eine Kleingeldkasse fehlten. Als das Gasthaus Dienstagabend gegen 21 Uhr geschlossen wurde, waren die Kassen noch an ihrem Platz, also muss sich die Tat im Laufe der Nacht oder am Vormittag ereignet haben.

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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