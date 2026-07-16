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Polizei Mettmann

POL-ME: E-Scooter gestohlen - Polizei stellt flüchtigen Dieb - 2607043

POL-ME: E-Scooter gestohlen - Polizei stellt flüchtigen Dieb - 2607043
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Hilden (ots)

Am Mittwochabend, 15. Juli 2026, konnte in Hilden ein 17-jähriger Algerier, der zuvor einen E-Scooter gestohlen hatte, dank einer Ortungs-App von der Polizei auf frischer Tat gestellt werden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr stellte ein 36-Jähriger den Diebstahl seines an der Mittelstraße abgestellten E-Scooters fest. Mit Hilfe einer App konnte er seinen E-Scooter der Marke Xiaomi im Stadtpark orten. Er begab sich unmittelbar zu der Örtlichkeit, wo er auf einen jungen Mann mit dem gestohlenen E-Scooter traf. Er forderte die Herausgabe seines Eigentums, woraufhin er von dem Jugendlichen angegriffen und hierbei leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der Dieb mit dem E-Scooter in zunächst unbekannte Richtung.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den flüchtigen Räuber mit Hilfe der App des 36-Jährigen erneut orten und an der Otto-Hahn-Straße stellen.

Sie nahmen den 17-jährigen Algerier vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Der Jugendliche muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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