POL-ME: E-Scooter gestohlen - Polizei stellt flüchtigen Dieb - 2607043
Hilden (ots)
Am Mittwochabend, 15. Juli 2026, konnte in Hilden ein 17-jähriger Algerier, der zuvor einen E-Scooter gestohlen hatte, dank einer Ortungs-App von der Polizei auf frischer Tat gestellt werden.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 18 Uhr stellte ein 36-Jähriger den Diebstahl seines an der Mittelstraße abgestellten E-Scooters fest. Mit Hilfe einer App konnte er seinen E-Scooter der Marke Xiaomi im Stadtpark orten. Er begab sich unmittelbar zu der Örtlichkeit, wo er auf einen jungen Mann mit dem gestohlenen E-Scooter traf. Er forderte die Herausgabe seines Eigentums, woraufhin er von dem Jugendlichen angegriffen und hierbei leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der Dieb mit dem E-Scooter in zunächst unbekannte Richtung.
Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den flüchtigen Räuber mit Hilfe der App des 36-Jährigen erneut orten und an der Otto-Hahn-Straße stellen.
Sie nahmen den 17-jährigen Algerier vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Der Jugendliche muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.
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