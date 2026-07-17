Polizei Mettmann

POL-ME: Ride it! Safe! - Mit Polizei und Limiter durch das Neanderland: Präventionstour für Motorradfahrende - 2607049

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann lädt gemeinsam mit den Tourguides des Motorradvereins Limiter sowie der Johanniter-Kradstaffel zur Motorradpräventionstour "Ride it! Safe! - Mit Polizei und Limiter durch das Neanderland" ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an Motorrad-Neulinge, Führerscheinanfängerinnen und -anfänger sowie Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger nach einer längeren Fahrpause. Aber auch erfahrene Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sind herzlich willkommen.

Die Präventionstour findet am Samstag, 12. September 2026, statt. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr am Hauptgebäude der Kreispolizeibehörde Mettmann, am Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann. Von dort aus startet die rund 120 Kilometer lange, geführte Tour durch das Neanderland.

Ziel der Veranstaltung ist es, das Bewusstsein für die Gefahren des Motorradfahrens zu schärfen und praxisnahe Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln.

Wichtig: Bei der Veranstaltung handelt es sich nicht um ein Fahrsicherheitstraining, sondern um eine Präventionstour mit informativen Zwischenstopps. An mehreren Stationen erhalten die Teilnehmenden Einblicke in reale Unfallgeschehen und wertvolle Hinweise zur Unfallvermeidung. Darüber hinaus erwarten sie praxisnahe Vorführungen, unter anderem zur Ersten Hilfe bei Motorradunfällen, zur Frage "Helm auf oder Helm ab?" sowie die Live-Auslösung einer Motorrad-Airbagweste.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Voraussetzungen für die Teilnahme sind:

- ein technisch einwandfreies Motorrad mit mindestens 125 cm³ Hubraum sowie

- das Tragen einer vollständigen Motorradschutzkleidung (Helm, Motorradjacke, Motorradhandschuhe, Motorradhose sowie Motorradschuhe oder Motorradstiefel)

Die Verpflegung während der Tour erfolgt in ausgewählten Gastronomiebetrieben und ist von den Teilnehmenden selbst zu bezahlen.

Interessierte können sich bis zum 23. August 2026 per E-Mail an rideitsafe.mettmann@polizei.nrw.de anmelden. Die Anmeldung sollte unter Angabe des vollständigen Namens sowie einer telefonischen Erreichbarkeit erfolgen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Teilnahme an der Präventionstour ist grundsätzlich nur einmal möglich.

"Immer wieder kommt es auf den beliebten Motorradstrecken im Kreis Mettmann zu Verkehrsunfällen. Mit unserer Präventionstour möchten wir nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sensibilisieren, sondern durch die Aktion auch generell ein Bewusstsein für das Thema "sicheres Motorradfahren" schaffen. Daher freuen wir uns auf zahlreiche Anmeldungen und eine informative Tour für mehr Sicherheit auf zwei Rädern", erklärt Polizeihauptkommissar Thorsten Lamb, der als Leiter der Kradstaffel der Kreispolizeibehörde Mettmann die Tour begleiten wird.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell