Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe, Betrüger und mehr

Iserlohn (ots)

Die Polizei vermeldet mehrere Einbruchversuche: Am Freitag zwischen 11 und 19 Uhr wurde versucht, eine Hauseingangstür an der Mühlenstraße aufzubrechen. Zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr, und Freitag, 12.10 Uhr, hinterließen Unbekannte Einbruchspuren an zwei Wohnungstüren am Föhrenweg. Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Mendener Straße. Zur möglichen Beute können keine Angaben gemacht werden. Am Theodor-Heuss-Ring wurden Kellerräume aufgebrochen. Aus einem Abteil verschwanden mehrere Jacken. Am Toten Mann wurden im Laufe des Monats zwei Fensterscheiben einer Gartenhütte eingeschlagen. So gelangten Unbekannte in die Hütte und konnten Werkzeug und ein ferngesteuertes Modellauto stehlen. Der Inhaber sicherte das Fenster mit einer Spanholzplatte. Am Donnerstag beobachtete der Inhaber zwei Personen, die mit einer Bierkiste aus dem Garten kamen. Er stellte fest, dass die Spanholzplatte beschädigt wurde und verfolgte die beiden Unbekannten bis zu einem Supermarkt an der Walter-Jost-Straße, wo sie das Pfand einlösten. Dort kam die Polizei dazu. Die Polizei stellte weiteres, mutmaßliches Diebesgut sicher und übergab es dem Geschädigten.

An der Langerfeldstraße wurde das Kennzeichen eines Motorrads gestohlen. Der Tatzeitpunkt könnte bereits einige Zeit zurückliegen. Zwischen Dienstag- und Donnerstagmorgen wurde am Alexander-Pfänder-Weg das Kennzeichen eines E-Rollers gestohlen. Zwischen Samstag, 4 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, wurde an der Peterstraße das BMW-Zeichen eines geparkten Pkw beschädigt. Im Hudegrund zerstörten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen die gläserne Tür eines Radladers.

Ende vergangener Woche haben Taschendiebe wieder in Iserlohn zugegriffen. Kurz nach dem Geldabheben wollte eine 68-jährige Altenaerin am Samstag gegen 11.30 Uhr Ware auf dem Wochenmarkt bezahlen. Dort stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Umhängetasche lag. Sie wandte sich umgehend an die Sperr-Hotline ihrer mit abhandengekommenen Karten und hörte, dass es bereits zwei Versuche gab, mit den Karten Geld abzuheben. Zwischen 11.30 und 12 Uhr wurde einer 85-Jährigen in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Auch sie hatte kurz zuvor Geld abgehoben und dann eingekauft. Zu Hause angekommen, stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Gegen 11.30 Uhr stellte eine weitere 85-Jährige fest, dass sie bestohlen wurde. Sie war gegen 9.30 Uhr mit dem Bus in Richtung Innenstadt gefahren und war über Markt und durch mehrere Geschäfte gegangen. So lässt sich der mögliche Tatort nicht eingrenzen. Auch in dem dritten Fall hatte das Opfer gerade zuvor Geld abgehoben und hielt sich am Donnerstag ab etwa 13 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring auf. Gegen 14.30 Uhr fiel der 41-Jährigen auf, dass ihre Geldbörse mitsamt der hohen Bargeldsumme nicht mehr in ihrer Gesäßtasche steckte.

Am Samstag zwischen 8.15 und 8.30 Uhr reinigte ein Mann seine Reifen und Felgen im Vorgarten an der Brieger Straße. Er achtete einige Minuten lang nicht auf die Räder. Als er zurückkehrte, waren sie weg.

Unbekannte sind in der Nacht zum 1. Mai in die Gesamtschule am Nußberg eingebrochen. Sie beschädigten mehrere Fenster und öffneten diverse Schränke. Zwei Tage später lag die provisorische Sicherung wieder auf dem Boden. Außerdem wurde eine Glasscheibe der Grundschule an der Langerfeldstraße eingeschlagen

Am Donnerstag zwischen 18.40 und 18.45 Uhr wurde am Alten Rathausplatz ein E-Scooter gestohlen.

Ein Iserlohner erstattete Anzeige, weil sein Zugang zu einem Vermittlungsportal gehackt worden sei. Unbekannte hätten Reisen gebucht. Geld wurde bisher nicht abgebucht.

Am Donnerstag gegen 14.50 Uhr brannte an Papenholzweg ein Holzstapel. Das Feuer griff auf eine Waldfläche von etwa 400 qm über. Die Feuerwehr löschte den Brand. (cris)

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