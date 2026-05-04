Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht vor Taschendieben

Altena (ots)

Ein 76-jähriger Mann wurde am Donnerstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er gegen 12.15 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, wähnte der Senior seine Geldbörse noch in einer der äußeren Jackentaschen. Wie er später der Polizei berichtete, habe er gerade noch eine größere Menge Bargeld vom Bankkonto abgehoben. Während des Einkaufs habe er keinerlei verdächtige Beobachtung gemacht. Eine KUNO-Sperrung konnte nicht erfolgen, da der Bestohlene seine Bankdaten nicht nennen konnte. Die Polizei riet ihm dringend, sofort seine mit abhanden gekommenen Bank- und Kreditkarten sperren zu lassen. Außerdem wird weiter vor Taschendieben gewarnt, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen, getragen werden. (cris)

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