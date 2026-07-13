Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Balkonbrand

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Celle (ots)

Am Montagnachmittag um 16:11 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Balkonbrand alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte ein Balkon in Vollbrand stehen.

Zuerst traf die Polizei am Einsatzort in der Windmühlenstraße ein und konnte mit einem Feuerlöscher erste Löschmaßnahmen einleiten und so eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Durch die Feuerwehr mussten im Anschluss Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Hierzu wurde über eine Drehleiter ein D-Rohr vorgenommen. Außerdem erfolgte eine eingehende Kontrolle der Brandstelle.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache sowie die Polizei und der Rettungsdienst. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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