Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einer Küche

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Celle (ots)

Um 18:50 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung in die Straße "Im Schelp" im Ortsteil Westercelle alarmiert. Auch der Rauchmelder der betroffenen Wohnung hatte ausgelöst.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung, Rauch drang aus dem Fenster einer Wohnung. Es war nicht bekannt, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung und Personensuche vor. Die Absuche der betroffenen Wohnung verlief negativ, es befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung.

Im Rahmen der Brandbekämpfung kam ein C-Rohr zum Einsatz. Es brannte im Bereich des Herdes. Das Feuer konnte schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Im Anschluss an die Brandbekämpfung erfolgten Nachlöscharbeiten, in deren Zuge Teile der Küche demontiert werden mussten.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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