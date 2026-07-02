Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Rauchentwicklung in der Altstadt von Celle

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Celle (ots)

Um 12:28 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung in einem Aufzugsschacht in der Bergstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Einsatzmeldung. Die Erkundung ergab einen technischen Defekt des Aufzugsmotors. Dieser war heißgelaufen. Ein Feuer lag nicht vor. Personen waren nicht in Gefahr. Der Motor musste durch die Feuerwehr jedoch eingehend gekühlt werden. Hierzu wurde u.a. über eine Drehleiter eine Wasserversorgung in den Technikraum hergestellt. Die Kühlung nahm geraume Zeit in Anspruch. Gleichzeitig wurde das betroffene Gebäude umfangreich belüftet. Die Bergstraße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Groß Hehlen, der Rettungsdienst und die Polizei.

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