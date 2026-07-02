Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Explosionsgefahr auf Abfallentsorgungsanlage in Altencelle - Spezialkräfte sprengen Gefahrstoff!

Celle (ots)

Am Vormittag wurde die Feuerwehr Celle auf die Abfallentsorgungsanlage in Altencelle gerufen. Hier wurde ein Gefäß mit ausgetrockneter / kristallisierter Pikrinsäure abgegeben. Von dem Stoff geht im vorgefundenen Zustand eine hohe Explosionsgefahr aus.

Die Abfallentsorgungsanlage wurde geschlossen und evakuiert sowie der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt. Durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Altencelle wurde der Brandschutz sichergestellt. Durch die Polizei Celle wurden Spezialkräfte der Bundespolizei aus Hannover nachgefordert. Diese sprengten den Stoff kontrolliert in einem geschützten Bereich nahe dem Auffindeort. Hierbei wurde durch die Ortsfeuerwehr Altencelle weiter der Brandschutz sichergestellt.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Altencelle, der Brandmeister vom Dienst sowie die Landes- und Bundespolizei.

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