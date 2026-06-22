Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuerwehr hautnah erleben - Projektwoche im Kindergarten Villa Kunterbunt

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Celle (ots)

Eine Woche ganz im Zeichen der Feuerwehr erlebten die Kinder des Kindergartens Villa Kunterbunt in Groß Hehlen. Im Rahmen einer Projektwoche beschäftigten sich die Kinder intensiv mit den Aufgaben der Feuerwehr. Dabei wurde gebastelt, experimentiert und viel über die Arbeit der Einsatzkräfte gelernt.

Unterstützt wurde die Projektwoche auch von der Freiwilligen Feuerwehr Groß Hehlen. An einem Vormittag besuchten die über 90 Kinder aus den verschiedenen Krippen- und Kindergartengruppen das Feuerwehrhaus. Dort erwarteten sie zwei spannende Stationen: In der Fahrzeughalle konnten die Kinder die Einsatzfahrzeuge sowie die umfangreiche technische Ausrüstung aus nächster Nähe kennenlernen. Zahlreiche Fragen zeigten dabei das große Interesse der jungen Besucherinnen und Besucher.

An einer zweiten Station stand die Brandschutzerziehung im Mittelpunkt. Die Feuerwehrkräfte erklärten unter anderem die persönliche Schutzausrüstung und das Atemschutzgerät. Besonders wichtig war dabei die Botschaft, dass Feuerwehrleute auch mit vollständiger Schutzausrüstung keine Angst machen sollen. Außerdem lernten die Kinder altersgerecht, wie sie sich im Brandfall richtig verhalten, Hilfe holen und auf sich aufmerksam machen können.

Für die Freiwillige Feuerwehr Groß Hehlen war die Beteiligung an der Projektwoche eine gute Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen und das Ehrenamt für die Kinder erlebbar zu machen. Die Feuerwehrkräfte berichteten von ihren Aufgaben und machten deutlich, dass sie ihre Einsätze und die Ausbildung in ihrer Freizeit leisten - für die Sicherheit der Menschen vor Ort.

Den Abschluss der Projektwoche bildete am 12. Juni das Sommerfest des Kindergartens. Auch hier war die Freiwillige Feuerwehr Groß Hehlen vertreten. Mit einem ausgestellten Einsatzfahrzeug sowie verschiedenen Wasserspielen sorgten die Feuerwehrkräfte für leuchtende Kinderaugen und rundeten eine gelungene Feuerwehrwoche ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Groß Hehlen freut sich über das große Interesse der Kinder und bedankt sich beim Team des Kindergartens Villa Kunterbunt für die gute Zusammenarbeit. Wer sich selbst für die Arbeit der Feuerwehr interessiert, ist bei der Jugendfeuerwehr sowie in der Einsatzabteilung der Freiwillige Feuerwehr Groß Hehlen jederzeit willkommen.

Text: Ortsfeuerwehr Groß Hehlen

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