Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Waldbrandübung in Wolthausen

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Celle / Wolthausen (ots)

Am Freitagabend führten die Ortsfeuerwehren Winsen/Aller und Wolthausen eine gemeinsame Einsatzübung mit den Wassertransportzügen der Stadtfeuerwehr Celle durch.

Angenommen wurde ein Waldbrand bei Wolthausen (Gemeinde Winsen/Aller). Das angenommene Bodenfeuer hatte sich bereits großflächig ausgebreitet. Die Einsatzkräfte der Gemeinde Winsen/Aller führten die Brandbekämpfung durch. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurden die beiden Wassertransportzüge der Stadtfeuerwehr Celle nachgefordert. Diese setzen sich aus Fahrzeugen mehrerer Ortsfeuerwehren zusammen.

Von zwei Wasserentnahmestellen aus wurde die Einsatzstelle im Pendelverkehr durch Tanklöschfahrzeuge mit Löschwasser versorgt. Hierbei werden die einzelnen Tanklöschfahrzeuge an der Wasserentnahmestelle befüllt und stellen das Wasser an der Einsatzstelle zur Verfügung, sodass eine möglichst stabile Löschwasserversorgung sichergestellt werden kann. Hier lag auch, neben der interkommunalen Zusammenarbeit, der Schwerpunkt der Übung.

Die Wassertransportzüge der Stadtfeuerwehr sind in erster Linie für den Einsatz innerhalb der Residenzstadt gedacht, können aber auf Anforderung auch außerhalb der Stadt eingesetzt werden.

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