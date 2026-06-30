Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Rauchentwicklung in der historischen Altstadt von Celle

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Celle (ots)

Am Dienstag um 01:43 Uhr wurde die Feuerwehr Celle in die historische Altstadt der Residenzstadt alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte Rauch aus einem Gebäude auf dem "Großen Plan" dringen.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Verrauchung in einem Ladengeschäft fest. Die Ursache war unbekannt. Personen waren nicht in Gefahr. Zur Erkundung drang ein Trupp unter Atemschutz in das Geschäft ein. In einem rückwärtigen Raum konnten die Einsatzkräfte als Ursache einen technischen Defekt feststellen. Ein Feuer lag nicht vor. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und Groß Hehlen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Ursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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