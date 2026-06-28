Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Hohes Einsatzaufkommen bei hohen Temperaturen - u.a. Waldbrand, Pkw-Brand und Heckenbrand!

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Celle (ots)

In den vergangenen drei Tagen waren in Celle nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Einsatzzahlen hoch. Bei Temperaturen von nahezu 40° C ist die körperliche Belastung für die Einsatzkräfte, auch bei vermeintlichen Alltagseinsätzen, extrem hoch.

Am Donnerstag, den 25. Juni rückte die Celler Feuerwehr zu insgesamt sechs Einsätzen aus. Die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache rückte zu einer Türöffnung, einem Brandalarm, einer brennenden Mülltonne und zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus. Die Ortsfeuerwehr Altencelle wurde ebenfalls zu einem Brandalarm alarmiert, hier war es zu Rauchentwicklung in einem Technikraum gekommen. Die Ortsfeuerwehr Garßen rückte zu einer unklaren Rauchentwicklung aus.

Am Freitag kam es zu insgesamt vier Einsätzen. Die Ortsfeuerwehr Altencelle rückte zu einem Fahrzeugbrand aus. Der Pkw brannte im Motorraum, das Feuer wurde mit einem D-Rohr unter Atemschutz gelöscht. Angebranntes Essen und ein Brandalarm waren Ursache für zwei Alarmierungen der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. Die Ortsfeuerwehr Westercelle befreite eine Person aus einem Aufzug.

Am Samstag stiegen die Temperaturen nochmals an. Die Celler Feuerwehr rückte zu insgesamt fünf Einsätzen aus. Zunächst wurde die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zu einer brennenden Hecke an einem Gebäude alarmiert. Das Feuer war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits gelöscht. Es mussten jedoch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Zu diesem Einsatz war ebenfalls die Ortsfeuerwehr Groß Hehlen alarmiert, der Einsatz der Wehr aber nicht mehr erforderlich. Weiter war die Celler Hauptwache bei einer Unterstützung für den Rettungsdienst, einem Brandalarm und einer Türöffnung im Einsatz. Die Ortsfeuerwehr Scheuen rückte am Nachmittag zu einem Waldbrand aus. Es brannten rund 200 m² Unterholz. Eingewiesen wurden die Einsatzkräfte durch den Feuerwehr-Flugdienst der über der Einsatzstelle kreiste. Der Brand wurde mit vier D-Rohren gelöscht.

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