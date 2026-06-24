Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Ergebnisse der Kontrollwoche "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

Heilbronn (ots)

Die Bilanz der europaweiten Kontrollwoche "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn fällt deutlich aus: 67 Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Das Polizeipräsidium Heilbronn beteiligte sich im Zeitraum vom 15. bis 21. Juni 2026 an der europaweiten Aktionswoche im Rahmen von ROADPOL. Im gesamten Zuständigkeitsbereich führten Einsatzkräfte der Polizeireviere und des Verkehrsdienstes gezielte Verkehrskontrollen durch. Dabei lag der Schwerpunkt insbesondere auf der Feststellung von Fahrzeugführenden, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Im Verlauf der Kontrollwoche wurden insgesamt 67 Verstöße festgestellt, bei denen der Verdacht auf Alkohol- oder Drogeneinfluss im Straßenverkehr bestand. Die Polizeibeamtinnen und -beamten leiteten in diesen Fällen entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zudem wurden in mehreren Fällen die Weiterfahrten untersagt. Im Bereich Alkohol im Straßenverkehr wurden insgesamt 49 Verstöße festgestellt. Darunter befanden sich 21 Verstöße im Bereich bis 1,09 Promille sowie 25 Verstöße im Bereich ab 1,1 Promille. Besonders hervorzuheben ist, dass hiervon 17 Fahrerinnen und Fahrer mit einem Promillewert von über 1,6 unterwegs waren. Zudem lagen drei Verstöße gegen die Null-Promille-Grenze für Fahranfänger vor. Im Bereich Betäubungsmittel im Straßenverkehr wurden 18 Verstöße festgestellt. Dabei entfielen zwei Fälle auf Kokain, zwölf Fälle auf Cannabis sowie vier Fälle auf Mischkonsum. Alkohol und Betäubungsmittel zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Bereits geringe Mengen können die Wahrnehmung, die Reaktionsfähigkeit sowie die Fahr- und Entscheidungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen und dadurch das Unfallrisiko deutlich erhöhen. Das Polizeipräsidium Heilbronn wird auch künftig konsequent gegen Alkohol- und Drogenfahrten im Straßenverkehr vorgehen - sowohl im Rahmen gezielter Kontrollmaßnahmen als auch im täglichen Dienst.

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