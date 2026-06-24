PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Ergebnisse der Kontrollwoche "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

Heilbronn (ots)

Die Bilanz der europaweiten Kontrollwoche "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn fällt deutlich aus: 67 Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Das Polizeipräsidium Heilbronn beteiligte sich im Zeitraum vom 15. bis 21. Juni 2026 an der europaweiten Aktionswoche im Rahmen von ROADPOL. Im gesamten Zuständigkeitsbereich führten Einsatzkräfte der Polizeireviere und des Verkehrsdienstes gezielte Verkehrskontrollen durch. Dabei lag der Schwerpunkt insbesondere auf der Feststellung von Fahrzeugführenden, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Im Verlauf der Kontrollwoche wurden insgesamt 67 Verstöße festgestellt, bei denen der Verdacht auf Alkohol- oder Drogeneinfluss im Straßenverkehr bestand. Die Polizeibeamtinnen und -beamten leiteten in diesen Fällen entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zudem wurden in mehreren Fällen die Weiterfahrten untersagt. Im Bereich Alkohol im Straßenverkehr wurden insgesamt 49 Verstöße festgestellt. Darunter befanden sich 21 Verstöße im Bereich bis 1,09 Promille sowie 25 Verstöße im Bereich ab 1,1 Promille. Besonders hervorzuheben ist, dass hiervon 17 Fahrerinnen und Fahrer mit einem Promillewert von über 1,6 unterwegs waren. Zudem lagen drei Verstöße gegen die Null-Promille-Grenze für Fahranfänger vor. Im Bereich Betäubungsmittel im Straßenverkehr wurden 18 Verstöße festgestellt. Dabei entfielen zwei Fälle auf Kokain, zwölf Fälle auf Cannabis sowie vier Fälle auf Mischkonsum. Alkohol und Betäubungsmittel zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Bereits geringe Mengen können die Wahrnehmung, die Reaktionsfähigkeit sowie die Fahr- und Entscheidungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen und dadurch das Unfallrisiko deutlich erhöhen. Das Polizeipräsidium Heilbronn wird auch künftig konsequent gegen Alkohol- und Drogenfahrten im Straßenverkehr vorgehen - sowohl im Rahmen gezielter Kontrollmaßnahmen als auch im täglichen Dienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 11:50

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall und körperliche Auseinandersetzung

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Wittighausen: Traktor contra Motorrad - 53-Jähriger leichtverletzt Ein 75 Jahre alter Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine ist am Dienstagabend auf der Landesstraße 511 mit einem 53-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 75-Jährige fuhr gegen 18:05 Uhr von Wittighausen in Richtung Kirchheim. Als er nach links in einen ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 11:33

    POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

    Hohenlohekreis (ots) - Öhringen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen wurde in Öhringen eine Radfahrerin leicht verletzt. Gegen 8 Uhr befuhr eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin den Gehweg der Panoramastraße und wollte im Bereich der Einmündung Schwalbenstraße in Richtung eines Schulparkplatzes abbiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 64-jährige Radfahrerin, die die Schwalbenstraße in gerader Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren