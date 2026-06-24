Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen wurde in Öhringen eine Radfahrerin leicht verletzt. Gegen 8 Uhr befuhr eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin den Gehweg der Panoramastraße und wollte im Bereich der Einmündung Schwalbenstraße in Richtung eines Schulparkplatzes abbiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 64-jährige Radfahrerin, die die Schwalbenstraße in gerader Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem E-Scooter und dem Fahrrad. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die E-Scooter-Fahrerin blieb unverletzt.

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