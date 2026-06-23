Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Billigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei in Mosbach sucht Zeugen nach einer Unfallflucht bei Billigheim am Montagabend. Gegen 20:30 Uhr war eine 60-Jährige mit ihrem Cupra auf der Landesstraße 586 von Waldmühlbach kommend in Richtung Billigheim unterwegs. In einer Kurve kam ihr ein Gespann entgegen. Als dieses auf Höhe des Cupra war, geriet der Anhänger auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Pkw. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Gespanns setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Zugfahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Geländewagen oder SUV neueren Baujahrs handeln. Der Anhänger wird als grau mit Metallbordwand mit Gitteraufsatz beschrieben, welcher einen roten Minibagger geladen haben soll. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

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