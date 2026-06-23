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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Wohnungsbrand

Heilbronn (ots)

Massenbachhausen: Zwei Verletzte bei Brand von Wohnung

Bei einem Wohnungsbrand in Massenbachhausen wurden am frühen Dienstagmorgen zwei Personen verletzt. Gegen 2:15 Uhr wurden die Flammen in einem Mehrfamilienhaus in der Bachgasse gemeldet. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten die 32 und 33 Jahre alten Bewohner der in Brand geratenen Wohnung über ein Fenster aus dem Gebäude gerettet werden. Beide erlitten eine Rauchgasintoxikation und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle weiteren Bewohner konnten eigenständig das Haus verlassen und sich in Sicherheit bringen. Auslöser des Feuers war vermutlich ein im Flur gelagerter Akku, welcher aus bisher unbekannter Ursache zu Brennen begann. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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