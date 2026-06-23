Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand, Verkehrsunfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Förderschnecke im Container in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montag in Künzelsau eine Förderschnecke in einem Container und ein daneben befindlicher Misthaufen in Brand geraten. Ein Eigentümer entdeckte gegen 13:10 Uhr das Feuer im Bereich des Rodachshof und wählte den Notruf. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr löschten daraufhin den Brand. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Waldenburg: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf ist am Montag bei einem Ausweichmanöver auf der Landesstraße 1046 von der Fahrbahn abgekommen. Die 19-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem VW von Waldenburg in Richtung Obersteinbach, als ihr in einer Rechtskurve ein bislang unbekannter LKW entgegenkam. Der LKW soll dabei die Kurve geschnitten haben, sodass die VW-Fahrerin nach rechts ausweichen musste und dabei mit ihrem rechten Außenspiegel gegen einen Leitpfosten prallte. Anschließend soll der LKW weitergefahren sein, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Bei dem LKW soll es sich um eine blaue Zugmaschine mit weißem Kastenaufbau und gelbem Aufdruck handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 079419300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

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