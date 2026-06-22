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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand Mosbach-Neckarelz: Brand auf Gelände einer Abfallbeseitigungsanlage

Mosbach (ots)

Am Montagnachmittag wurde gegen 17:50 Uhr ein Brand auf dem Gelände einer Abfallbeseitigungsanlage gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten im Bereich der Müllablagerung gelagerter Hausmüll sowie Bauschutt aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das betroffene Material bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit mehreren Kräften vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen sowie ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche verhindern. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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