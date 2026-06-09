Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Sauensiek: Vorfahrtsverstoß führt zu schwerem Unfall - Pkw überschlägt sich

Stade (ots)

Am Montag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Beckdorfer mit einem VW Polo die Lindenallee aus Richtung Revenahe kommend. Im Kreuzungsbereich zur Apensener Straße (L 127) missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Apensen fahrenden 65-jährigen Neu Wulmstorfers in seinem Skoda Fabia.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Skoda und blieb auf dem Dach liegen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten waren mehrere Ortsfeuerwehren alarmiert worden.

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