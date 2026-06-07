Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drochtersen: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

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Stade (ots)

Am Samstag gegen 18:20 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Oederquart mit seinem VW Passat die Dornbuscher Straße (L 111) in Richtung Wischhafen. Auf Höhe der Hausnummer 40 fuhr ein 89-jähriger Drochtersener auf seinem Fahrrad unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn direkt vor den VW. Der 50-jährige Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Radfahrer kam.

Der 89-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins EKS gebracht. Der Unfallverursacher wurde später im Krankenhaus von der Polizei befragt und gab an, das Auto beim Wechsel auf die Fahrbahn schlicht übersehen zu haben. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt, das Auto war weiterhin fahrbereit.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Landesstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

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