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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Falsche Handwerker bestehlen Senioren im Kälberweideweg - Polizei warnt vor Ablenkungsmasche

Stade (ots)

Am Freitag zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer in einem Mehrfamilienhaus an der Wohnungstür eines lebensälteren Ehepaares im Kälberweideweg.

Die Männer stellten sich als Mitarbeiter eines Sanitär- und Klempnerdienstes vor und erklärten, dass es in der Wohnung oberhalb der Senioren zu einem Wasserschaden gekommen sei, weshalb nun die Rohrleitungen kontrolliert werden müssten. Oben "schwimme alles" und es drohe ein noch größerer Schaden.

Die Bewohnerin wurde daraufhin angewiesen, im Badezimmer den Duschhahn laufen zu lassen und das Wasser zu beobachten. Der Bewohner wurde in die Küche gelotst, um dort ebenfalls den Wasserfluss zu kontrollieren. Die Täter behaupteten, dass zur Fehlersuche ein Färbemittel ins Wasser gegeben worden sei und der Mann auf eventuelle Verfärbungen achten solle. Während sich einer der Täter so platzierte, dass die Küchentür blockiert war, nutzte der zweite Mann die Zeit und durchsuchte die restliche Wohnung nach Wertgegenständen. Im Nachgang der Tat stellten die Senioren das Fehlen diverser Schmuckstücke fest und verständigten die Polizei.

Das Alter der Täter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Beide waren mit blauen Anoraks und blauen Jeans bekleidet. Einer der Männer trug außerdem eine graue Basecap.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte auf dem Kommissariat in Buxtehude unter 04161/6470.

Die Polizei warnt anlässlich dieser Tat ausdrücklich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen an der Haus- oder Wohnungstür. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde, Nachbarn oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110. Sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie für dieses Thema. Bei verdächtigen Beobachtungen kontaktieren Sie bitte ebenfalls die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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