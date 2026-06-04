Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Räuberischer Diebstahl in Bahnhofsbäckerei

Stade (ots)

Am vergangenen Samstag, den 30.05.2026, ereignete sich in einer Bäckerei am Stader Bahnhof ein räuberischer Diebstahl. Der Polizei wurde eine tätliche Auseinandersetzung in dem Geschäft gemeldet.

Gegen 06:50 Uhr hatten drei Jugendliche die Bäckerei betreten. Ein aufmerksamer Kunde bemerkte, wie sich das Trio zielgerichtet zu einem Getränkekühlschrank begab und diverse Getränkedosen in eine mitgebrachte Plastiktüte räumte. Der 66-Jährige forderte die Jugendlichen auf, dies zu unterlassen, da er davon ausging, dass die Ware entwendet werden sollte. Als er versuchte, die Jugendlichen am Verlassen des Ladens zu hindern, kam es zu einer Rangelei. Zwei der Jugendlichen flüchteten daraufhin mit der Beute, während der dritte Täter dem 66-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und ihn dadurch leicht verletzte. Der Angreifer konnte zunächst noch im Laden festgehalten werden, flüchtete schließlich jedoch durch ein Fenster vom Tatort.

Die Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung ein und konnte im Zuge der Ermittlungen drei Tatverdächtige identifizieren. Zwei Personen stammen aus Stade, einer ist in Harsefeld gemeldet.

Die Ermittler bitten nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 04141/1020 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

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