Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rassistische Beleidigungen in Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochnachmittag, 27. Mai, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall in einem Linienbus, bei dem eine 24-Jährige mit ihrem 9-jährigen Kind sowie ihr Schwager mit dessen 8-jährigen Kind beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine 27-jährige Frau während der Busfahrt die 24-Jährige sowie die beiden Kinder und spuckte sie an. Zudem äußerte sie sich rassistisch ihnen gegenüber. Als der 38-jährige Begleiter der Gruppe eingriff, schlug die 27-Jährige ihn mit ihrem Mobiltelefon, schubste ihn und spuckte ihn ebenfalls an.

Die Tat ereignete sich nach bisherigen Ermittlungen zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr in einem Linienbus, der vom Minto über die Brucknerallee in Richtung Rheydt fuhr. Die Polizei konnte die Personalien der 27-Jährigen im Rahmen weiterer Ermittlungen feststellen.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-2913002 zu melden. (at)

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