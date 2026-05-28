POL-MG: 57-Jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt
Mönchengladbach (ots)
Am Mittwoch, 27. Mai, ist ein Pedelec-Fahrer in Giesenkirchen-Nord gestürzt und wurde dabei schwer verletzt.
Der 57-Jährige war eigenen Angaben zufolge gegen 7.30 Uhr auf der Nesselrodestraße unterwegs und habe die Niersbrücke überqueren wollen. Dort sei er auf zwei Fußgängerinnen getroffen und habe vermutlich zu stark gebremst, wodurch der Mann mit seinem Pedelec gestürzt sei.
Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (sts)
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