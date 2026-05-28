PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 57-Jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 27. Mai, ist ein Pedelec-Fahrer in Giesenkirchen-Nord gestürzt und wurde dabei schwer verletzt.

Der 57-Jährige war eigenen Angaben zufolge gegen 7.30 Uhr auf der Nesselrodestraße unterwegs und habe die Niersbrücke überqueren wollen. Dort sei er auf zwei Fußgängerinnen getroffen und habe vermutlich zu stark gebremst, wodurch der Mann mit seinem Pedelec gestürzt sei.

Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 09:32

    POL-MG: Pedelec-Fahrerin nach Unfall auf Hardter Straße schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 27. Mai, ist es gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hardter Straße gekommen, bei dem sich eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen verdrehte sich aus bisher unbekannten Gründen der Lenker des Pedelecs, wodurch die 42-Jährige die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Eine ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 13:32

    POL-MG: Zeugensuche nach Sturz von Pedelec-Fahrer

    Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Dienstag, 26. Mai, ist ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge mit einem E-Scooter-Fahrer kollidiert und daraufhin gestürzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der 50-Jährige fuhr laut eigener Angaben gegen 7.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hagelkreuzstraße vom Wasserturm kommend in Richtung Bettrather Straße. Als er diese habe überqueren wollen, habe ihn von ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:12

    POL-MG: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 26. Mai, ist es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rostocker Straße in Sasserath gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 53-jähriger Autofahrer auf der L19. Währenddessen überquerte ein 86-jähriger Radfahrer von der Rostocker Straße aus die L19. Der Autofahrer bremste, dadurch kam es nicht zu einer Kollision. Durch ein Ausweichmanöver stürzte der Radfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren