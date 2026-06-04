PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Eigentümer gesucht: Polizei Stade stellt mutmaßlich entwendetes Herrenrad sicher

POL-STD: Eigentümer gesucht: Polizei Stade stellt mutmaßlich entwendetes Herrenrad sicher
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Die Polizei Stade sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrades, das bereits Ende April im Stadtgebiet sichergestellt wurde.

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kontrollierten Polizeibeamte in der Hansestraße in Stade einen Mann, der den Behörden bereits aufgrund von Eigentumsdelikten bekannt ist. Der Kontrollierte führte ein Fahrrad mit sich, bei dem die Beamten mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich nicht um das Eigentum des Mannes handelt. Da das Zweirad bislang keiner Anzeige zugeordnet werden konnte, bitten die Ermittler nun um Mithilfe.

Beschreibung des Fahrrades:

Marke und Modell: Falter, City Series 3.0

Typ: Herrenrad

Farbe: Schwarz

Besonderheiten: Am Fahrrad befindet sich ein verschlossenes Fahrradschloss sowie eine silberne Fahrradklingel.

Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, sich unter 04141/1020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren