Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Eigentümer gesucht: Polizei Stade stellt mutmaßlich entwendetes Herrenrad sicher

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Stade (ots)

Die Polizei Stade sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrades, das bereits Ende April im Stadtgebiet sichergestellt wurde.

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kontrollierten Polizeibeamte in der Hansestraße in Stade einen Mann, der den Behörden bereits aufgrund von Eigentumsdelikten bekannt ist. Der Kontrollierte führte ein Fahrrad mit sich, bei dem die Beamten mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich nicht um das Eigentum des Mannes handelt. Da das Zweirad bislang keiner Anzeige zugeordnet werden konnte, bitten die Ermittler nun um Mithilfe.

Beschreibung des Fahrrades:

Marke und Modell: Falter, City Series 3.0

Typ: Herrenrad

Farbe: Schwarz

Besonderheiten: Am Fahrrad befindet sich ein verschlossenes Fahrradschloss sowie eine silberne Fahrradklingel.

Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, sich unter 04141/1020 zu melden.

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